Скандал у Міноборони. Директора департаменту закупівель звільнили, - нардеп

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - зазначила нардеп.

При цьому вона підкреслила, що міністр оборони "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Також на засіданні парламентського комітету представниця НАБУ повідомила, що було відкрите кримінальне провадження через можливе зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що вчора стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.