Скандал в Минобороны. Директора департамента закупок уволили, - нардеп

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - отметила нардеп.

При этом она подчеркнула, что министр обороны "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании парламентского комитета представитель НАБУ сообщила, что было открыто уголовное производство из-за возможного злоупотребления служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года.

Напомним, Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

Отметим, что вчера стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.