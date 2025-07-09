Скандал у Мерефі: мати кидалась під авто ТЦК, щоб не пустити сина - поліція відкрила справу

У Мерефі жінка намагалася зупинити мікроавтобус ТЦК з її сином і впала на дорогу. Поліція відкрила справу за фактом хуліганства, триває розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію та Харківський обласний ТЦК .

У місті Мерефа Харківськоъ області жінка намагалася завадити мікроавтобусу територіального центру комплектування виїхати з її сином. Вона трималася за капот авто, поки водій здавав назад. Один із чоловіків відтягнув її, після чого жінка впала на дорогу. У соцмережах розповідали, що вона знепритомніла.

Що кажуть у ТЦК

За даними Харківського обласного ТЦК, ситуація виникла під час перевірки документів у чоловіка, якого запросили до РТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК. Конфлікт виник після того, як на місце прибула жінка похилого віку, яка представилася матір’ю військовозобов’язаного. Вона почала кричати та блокувати рух транспорту. Її доставили до медзакладу, але від госпіталізації вона відмовилася.

У ТЦК стверджують, що їхні представники діяли у межах закону, і інцидент виник "через необережні дії громадянки".

Позиція поліції

Як повідомили у поліції, 71-річну жінку доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Вона подала заяву, в якій стверджує, що зазнала травм від осіб у військовій формі під час мобілізаційних дій щодо її сина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причетні особи.

Що робити у разі конфлікту з ТЦК

У ТЦК закликають у разі можливих правопорушень чи конфліктів звертатися до поліції або телефонувати на гарячу лінію Харківського обласного ТЦК: +38 066 033 81 62.