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Скандал з картою без Криму. МЗС України вимагає від Угорщини припинити провокації

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України. Це є прямим заперечення офіційних заяв щодо позиції Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - повідомили в МЗС.

Міністерство наголосило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці.

До того ж в міністерстві повідомили, що на доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Провокація від Угорщини

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Угорщини оприлюднив відеоролик із закликом до миру в Україні. На одному із кадрів Крим був зображений частиною Росії.

Варто зазначити, що згідно з офіційними заявами Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

Відносини між Україною та Угорщиною

Цей скандал став не першим між Україною та Угорщиною. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже неодноразово робив скандальні заяви щодо України.

Він стверджував, що Україна не здатна фінансувати свої потреби, а війна нібито продовжується лише за рахунок коштів партнерів. Також Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії.

До того ж в уряді Угорщини вважають, що НАТО і Європейський Союз де-факто стали так званою "стороною" у війні РФ проти України. Нібито через те, що вони надають Києву підтримку в боротьбі з агресією.

Так, нещодавно Орбан почав відмовляти українців від контрнаступу та настоює на переговорах між Росією та Україною. Однак в МЗС України йому відповіли та запевнили угорського прем'єра, що Україна вже окреслила свою позицію.

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