ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд Угорщини зобразив Крим частиною РФ у відео із закликом до "миру" в Україні

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 01:42
Уряд Угорщини зобразив Крим частиною РФ у відео із закликом до "миру" в Україні Фото: Угорщина зобразила Крим частиною РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Угорщини оприлюднив відеоролик із закликом до миру в Україні. На одному із кадрів Крим зображений частиною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube угорського уряду.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною", - йдеться у відео.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя", - говориться у відеоролику.

Водночас із закликами про якнайшвидший мир, уряд Угорщини зобразив Крим, як частину території Російської Федерації.Уряд Угорщини зобразив Крим частиною РФ у відео із закликом до &quot;миру&quot; в Україні

Варто зазначити, що офіційно Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

Позиція Угорщини щодо російського вторгнення в Україну

Влада Угорщини з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну й до тепер не зайняла чіткою позиції. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав з різкими заявами щодо війни та критикує запроваджені санкції проти РФ.

Орбан, 2 травня, зазначив, що Україні потрібно вести переговори з РФ, а не йти в контрнаступ, бо як "людина з півторарічним військовим досвідом" він знає про "втричі більші втрати" атакуючої сторони у порівнянні з тими, хто обороняється.

Нещодавно Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Крым Війна Росії проти України
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області