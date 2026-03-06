ua en ru
Скандал с задержанием инкассаторов: руководство НБУ срочно отправляется в Будапешт

13:41 06.03.2026 Пт
2 мин
Нацбанк также готовит обращение к европейским регуляторам из-за поведения Венгрии
aimg Валерий Ульяненко
Скандал с задержанием инкассаторов: руководство НБУ срочно отправляется в Будапешт Фото: Андрей Пышный (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Команда Национального банка Украины срочно отбывает в столицу Венгрии для прояснения ситуации с задержанными инкассаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного.

Читайте также: Украинцам опасно находиться в Венгрии: срочное заявление МИД

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - говорится в его заявлении.

По словам Пышного, НБУ также готовит обращение к партнерам и европейским регуляторам. В частности, Нацбанк хочет выяснить, не было ли нарушения процедуры перевозки наличных (CIT - Cash In Transit), установленную в еврозоне.

Реакция Ощадбанка на удержание инкассаторов

В Ощадбанке сообщили, что семерых его сотрудников, которые сопровождали инкассаторские машины, незаконно удерживаются в одном из правоохранительных органов Венгрии.

"Представители консульской службы до сих пор не были допущены к задержанным. Ощадбанк также не получал никаких сообщений от венгерской стороны ни до, ни после задержания", - говорится в заявлении финучреждения.

В банке отметили, что не видят никакого юридического основания для задержания инкассаторских машин и сопровождающего персонала.

Детали по перевозке наличности

"С начала полномасштабного вторжения перевозки иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно", - сказано в заявлении.

Ощадбанк подчеркнул, что имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Госслужбой Украины по безопасности на транспорте.

"Ценности, которые находились в похищенных автомобилях, принадлежат государственному Ощадному банку. Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины", - заявили в Ощадбанке.

Что предшествовало

В ночь на сегодня Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины, которые входили в бригаду инкассации. Они осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрия и Ощадбанком Украины.

Позже Нацбанк Украины обнародовал официальное заявление, в котором обвинил венгерские власти в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка.

Источники РБК-Украина сообщили, что автомобили сейчас находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии - силовой структуры, подчиненной Министерству внутренних дел.

