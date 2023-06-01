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Скандал із зачиненим укриттям у поліклініці Києві: охоронця перевіряють на сп'яніння

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Київ, Четвер 01 червня 2023 11:23
Скандал із зачиненим укриттям у поліклініці Києві: охоронця перевіряють на сп'яніння Фото: охоронця поліклініки Києва перевіряють на сп'яніння через скандал із закритим укриттям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Охоронця поліклініки, в якій було зачинено укриття під час повітряної тривоги, вже відправили на освідування, щоб з'ясувати, чи був він п'яним, бо саме він був відповідальним за відкриття бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці голови Національної поліції Мар'яни Реви в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі по факту зачиненого укриття у поліклініці Києва, через що частина людей не змогли потрапити до укриття вчасно, поліцією Києва розпочаті відповідні кримінальні провадження за процесуального керівництва прокуратури м. Києва.

Зокрема, за даними Реви, є два кримінальні провадження: це службова недбалість і залишення в небезпеці, яке призвело до смерті осіб.

"В рамках цих проваджень проводяться відповідні слідчі дії. В тому числі охоронець, який знаходився в цей час в бомбосховищі і був в тому числі відповідальний за те, аби відкрити це бомбосховище вчасно. З ним також проводяться слідчі дії, його направили на освідування", - розповіла вона.

Скандал із закритим укриттям у поліклініці Києва

Вночі російські війська вдарили "Іскандерами" по Києву, випустивши 10 ракет, які були збиті. У Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дівчинка. Вони йшли в укриття, але не змогли до нього потрапити, оскільки воно було закрите.

Через цей інцидент поліція відкрила кримінальну справу. Крім того, до поліклініки в Деснянському районі Києва, де загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. Вони на місці з'ясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців розповів, що розбудив охоронця поліклініки в укритті після того, як вже пролунав вибух. Він уточнив, що охоронець, який відповідає за відчинення бомбосховищ, мав ознаки сп'яніння. Зараз правоохоронці перевіряють це.

Раніше РБК-Україна публікувало карту з бомбосховищами Києва.

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