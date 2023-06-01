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Скандал с закрытым укрытием в поликлинике Киеве: охранника проверяют на опьянение

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Киев, Четверг 01 июня 2023 11:23
Скандал с закрытым укрытием в поликлинике Киеве: охранника проверяют на опьянение Фото: охранника поликлиники Киева проверяют на опьянение из-за скандала с закрытым укрытием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Охранника поликлиники, в которой было закрыто укрытие во время воздушной тревоги, уже отправили на освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он пьян, ведь именно он был ответственен за открытие бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Национальной полиции Марьяны Ревы в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас по факту закрытого укрытия в поликлинике Киева, из-за чего часть людей не смогли попасть в укрытие вовремя, полицией Киева начаты соответствующие уголовные производства при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева.

В частности, по данным Ревы, есть два уголовных производства: это служебная халатность и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц.

"В рамках этих производств проводятся соответствующие следственные действия. В том числе охранник, который находился в это время в бомбоубежище и был в том числе ответственен за то, чтобы открыть это бомбоубежище вовремя. С ним также проводятся следственные действия, его направили на освидетельствование", – рассказала она.

Скандал с закрытым укрытием в поликлинике Киева

Ночью российские войска ударили "Искандерами" по Киеву, выпустив 10 ракет, которые все были сбиты. В Деснянском районе погибли трое людей - две женщины и девочка. Они шли в укрытие, но не смогли в него попасть, поскольку оно было закрытым.

Из-за этого инцидента полиция возбудила уголовное дело. Кроме того, в поликлинику в Деснянском районе Киева, где погибли люди, уехали специалисты департамента муниципальной безопасности. Они на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Ранее один из местных жителей рассказал, что разбудил охранника поликлиники в укрытии после того, как раздался взрыв. Он уточнил, что охранник, отвечающий за открытие бомбоубежищ, имел признаки опьянения. Сейчас полиция проверяет это.

Ранее РБК-Украина публиковала карту с бомбоубежищами Киева.

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