Скандал із ТЦК та водієм евакуаційного авто: Червоний Хрест розповів нові подробиці

В організації наголосили, що на момент зупинки волонтер не перебував у розшуку. Також безпосередньо на місці йому не повідомляли, що планують доставити його до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії з подальшою можливою мобілізацією.

Евакуацію продовжили інші волонтери

Людей, які перебували в автомобілі, зрештою евакуювали. Для цього Український Червоний Хрест залучив інших волонтерів, які продовжили перевезення цивільних.

В організації зазначили, що евакуацію вдалося завершити, однак із затримкою.

"Український Червоний Хрест із розумінням ставиться до вимог чинного законодавства у сфері мобілізації та військового обліку. Своєю чергою організація має значну кількість волонтерів, які були мобілізовані, та усвідомлює, що питання бронювання волонтерів наразі не має належного законодавчого врегулювання", - наголосили в Червоному Хресті.

Водночас у цьому випадку, за словами організації, волонтер безпосередньо виконував гуманітарне завдання - евакуював цивільних із небезпечного району.

Червоний Хрест хоче чітких правил для волонтерів

В організації заявили, що наразі не мають чіткого розуміння, за яких умов волонтери зможуть безперешкодно виконувати завдання з порятунку та кризової допомоги людям, зокрема під час роботи в Миколаївській області або транзиту через неї.

На думку Українського Червоного Хреста, така невизначеність створює ризики для безперервності гуманітарної роботи. Зокрема, це може впливати на можливість залучати волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та допомоги постраждалим.

Організація заявила про готовність до діалогу з державними органами, щоб напрацювати зрозумілий механізм взаємодії. Він має дозволити одночасно дотримуватися вимог законодавства та забезпечувати безперервність гуманітарної допомоги.