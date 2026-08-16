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Скандал с ТЦК и водителем эвакуационного автомобиля: Красный Крест рассказал новые подробности

16:33 16.08.2026 Вс
2 мин
На месте волонтеру не объяснили, что его могут доставить в ТЦК
aimg Мария Науменко
Фото: автомобиль Украинского Красного Креста (t.me/kt20220224)

В Красном Кресте раскрыли детали остановки волонтера, эвакуированного гражданскими, и объяснили, почему ситуация создает проблемы для будущих миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского Красного Креста.

В организации подчеркнули, что в момент остановки волонтер не находился в розыске. Также прямо на месте ему не сообщали, что планируют доставить его в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии с последующей возможной мобилизацией.

Эвакуацию продолжили другие волонтеры

Находившихся в автомобиле людей в конце концов эвакуировали. Для этого Украинский Красный Крест привлек других волонтеров, продолживших перевозку гражданских.

В организации отметили, что эвакуацию удалось завершить, однако с задержкой.

"Украинский Красный Крест с пониманием относится к требованиям действующего законодательства в сфере мобилизации и военного учета. В свою очередь организация имеет значительное количество мобилизованных волонтеров и осознает, что вопрос бронирования волонтеров пока не имеет надлежащего законодательного урегулирования", - подчеркнули в Красном Хресте.

В то же время, по словам организации, волонтер непосредственно выполнял гуманитарную задачу - эвакуировал гражданских из опасного района.

Красный Крест хочет четких правил для волонтеров

В организации заявили, что пока нет четкого понимания, при каких условиях волонтеры смогут беспрепятственно выполнять задачи по спасению и кризисной помощи людям, в частности, во время работы в Николаевской области или транзита через нее.

По мнению Украинского Красного Креста, подобная неопределенность создает риски для непрерывности гуманитарной работы. В частности, это может влиять на возможность привлекать волонтеров в эвакуацию населения, реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь пострадавшим.

Организация заявила о готовности к диалогу с государственными органами, чтобы разработать понятный механизм взаимодействия. Он должен позволить одновременно соблюдать требования законодательства и обеспечивать непрерывность гуманитарной помощи.

14 августа во время эвакуации гражданских из Херсона в Николаевской области водителя Красного Креста доставили в ТЦК.

В полиции объяснили, что во время проверки документов выяснилось: у водителя не было бронирования и подлежало мобилизации.

После инцидента Украинский Красный Крест обратился в Нацполицию, Николаевскую ОВА и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека с просьбой выяснить обстоятельства ситуации и содействовать ее урегулированию.

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