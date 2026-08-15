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Поліція зупинила евакуаційний рейс із Херсона: Червоний Хрест просить владу втрутитися

10:01 15.08.2026 Сб
2 хв
Рейс мав доставити людей до безпечнішого регіону, але завершити маршрут не вдалося
aimg Марія Науменко
Поліція зупинила евакуаційний рейс із Херсона: Червоний Хрест просить владу втрутитися Фото: автомобіль Червоного Хреста (Getty Images)
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Під час евакуації цивільних із Херсона автомобіль Червоного Хреста зупинила поліція на Миколаївщині. Організація просить розібратися в обставинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Червоний Хрест України.

14 серпня під час евакуації цивільних із Херсона автомобіль Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста зупинили представники поліції на території Миколаївської області.

Водія відсторонили від подальшого виконання рейсу. Через це евакуаційну місію не вдалося завершити за запланованим маршрутом.

Хто перебував в евакуаційному авто

В автомобілі перебували люди з вразливих категорій населення. Серед них була людина з ампутацією, трирічна дитина, людина з онкологічним захворюванням та члени їхніх родин.

Червоний Хрест звернувся до влади

У Червоному Хресті наголосили, що загони швидкого реагування працюють як частина системи цивільного захисту України. Під час повномасштабної війни вони співпрацюють із ДСНС, поліцією та органами влади, зокрема евакуюють маломобільних людей, людей з інвалідністю, тяжкохворих, літніх людей та родини з дітьми.

"Український Червоний Хрест з повагою ставиться до законодавства України та повноважень державних органів", - зазначили в організації.

Водночас там звернулися до Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, центрального апарату Нацполіції, Миколаївської ОВА та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Організація просить з'ясувати обставини

Червоний Хрест просить з'ясувати обставини інциденту та сприяти його врегулюванню, щоб подібні ситуації не повторювалися.

У Червоному Хресті наголошують, що вимушена зупинка евакуаційного рейсу створює додаткові ризики для людей, які перебувають в автомобілі, а також для цивільних, які залишаються чекати на евакуацію в небезпечній зоні.

Організація закликала державні органи забезпечити безперешкодну роботу волонтерів під час виконання гуманітарних завдань на прифронтових територіях. Там підкреслили, що безпека цивільних і можливість своєчасно залишити небезпечні райони мають залишатися пріоритетом.

14 серпня під час евакуації цивільних із Херсона на Миколаївщині водія Червоного Хреста доставили до ТЦК.

У поліції пояснили, що під час перевірки документів з'ясувалося: водій не мав бронювання та підлягав мобілізації. Евакуйованих, за даними правоохоронців, не залишили - їх до пункту призначення доставив інший водій.

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Красный Крест Миколаївська область Евакуація Херсон
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