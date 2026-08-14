Водія Червоного хреста забрали до ТЦК під час евакуації з Херсона: поліція відреагувала

У Миколаївській області поліція та ТЦК затримали водія Херсонського загону швидкого реагування Червоного Хреста під час евакуації цивільних. Через це евакуаційні рейси з Херсона тимчасово призупиняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста та повідомлення поліції Миколаївської області.

Як сталося затримання

Інцидент стався 14 серпня поблизу селища Шевченкове. Екіпаж Червоного Хреста вивозив людей із небезпечних районів Херсона, які постійно перебувають під обстрілами.

У машині перебували дві родини, серед яких літні та важкохворі люди, а також трирічна дитина.

За словами керівника загону, поліцейські зупинили автомобіль на блокпосту та під приводом перевірки на стан сп'яніння доставили водія до збірного пункту для проходження ВЛК.

"Людей у машині, яких ми евакуювали, просто кинули... Фактично людину викрали. Викрали водія евакуаційної бригади. Їх у мене в загоні всього 4. Сьогодні мінус один. Я припиняю евакуації з міста Херсон", - заявив командир загону.

Через брак кадрів загін вимушено призупиняє евакуацію цивільних.

Реакція поліції

У поліції Миколаївської області підтвердили факт перевірки документів на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ".

За даними правоохоронців, перевірку здійснювала спільна група оповіщення з військовослужбовцями ТЦК та СП.

У поліції зазначили, що під час перевірки з'ясувалося, що водій не має бронювання та підлягає мобілізації, тому його доставили до ТЦК.

За версією правоохоронців, людей у машині не залишили - на місце прибув інший водій, який доставив евакуйованих до пункту призначення.

"Керівництво Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціювало службове розслідування для повної та об’єктивної перевірки всіх деталей події, зокрема правомірності дій поліцейського", - запевнили у відомстві.