Скандал із НМТ в Одесі: у Міносвіти пояснили, чому іспит тривав 13 годин

У відомстві нагадали, що для проведення національного мультипредметного тесту в умовах війни передбачено спеціальний порядок дій на випадок повітряних тривог та інших форс-мажорних обставин.

Як пояснили в МОН, якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час двох етапів тестування перевищує дві з половиною години, відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри разом із регіональним центром оцінювання якості освіти ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування.

Саме така ситуація виникла на Одещині. Учасникам запропонували завершити тестування та подати заяву для участі в додатковій сесії НМТ.

За даними МОН, такою можливістю скористалися 105 учасників. Водночас близько тисячі абітурієнтів наполягли на продовженні тестування попри тривалі перерви через повітряні тривоги.

У міністерстві також зазначили, що окремі навчальні заклади з власної ініціативи забезпечували учасників водою та харчуванням або організовували передачу їжі та напоїв від батьків.

Водночас, за інформацією відомства, скарг від учасників тестування чи їхніх батьків до організаторів не надходило.

Окремо у Міносвіти прокоментували ситуацію під час складання НМТ 1 червня у Вінницькому ліцеї №22, яка також викликала суспільний резонанс. Звернення абітурієнтки щодо технічних труднощів уже розглянув Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти.

"Остаточне рішення щодо її допуску до складання додаткової сесії ухвалюватиме Український центр оцінювання якості освіти", - пояснили в МОН.