Скандал с НМТ в Одессе: в Минобразования объяснили, почему экзамен длился 13 часов

В ведомстве напомнили, что для проведения национального мультипредметного теста в условиях войны предусмотрен специальный порядок действий на случай воздушных тревог и других форс-мажорных обстоятельств.

Как объяснили в МОН, если суммарная продолжительность воздушных тревог во время двух этапов тестирования превышает два с половиной часа, ответственные за временные экзаменационные центры вместе с региональным центром оценивания качества образования принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

Именно такая ситуация возникла в Одесской области. Участникам предложили завершить тестирование и подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ.

По данным МОН, такой возможностью воспользовались 105 участников. В то же время около тысячи абитуриентов настояли на продолжении тестирования, несмотря на длительные перерывы из-за воздушных тревог.

В министерстве также отметили, что отдельные учебные заведения по собственной инициативе обеспечивали участников водой и питанием или организовывали передачу еды и напитков от родителей.

В то же время, по информации ведомства, жалоб от участников тестирования или их родителей к организаторам не поступало.

Отдельно в Минобразования прокомментировали ситуацию во время сдачи НМТ 1 июня в Винницком лицее №22, которая также вызвала общественный резонанс. Обращение абитуриентки относительно технических трудностей уже рассмотрел Винницкий региональный центр оценивания качества образования.

"Окончательное решение о ее допуске к сдаче дополнительной сессии будет принимать Украинский центр оценивания качества образования", - пояснили в МОН.