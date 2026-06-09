Скандал с НМТ в Одессе: в Минобразования объяснили, почему экзамен длился 13 часов

Ситуация с 13-часовым УМТ в Одессе вызвала широкий общественный резонанс. В МОН объяснили, как действовали организаторы и что могли выбрать абитуриенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
В ведомстве напомнили, что для проведения национального мультипредметного теста в условиях войны предусмотрен специальный порядок действий на случай воздушных тревог и других форс-мажорных обстоятельств.
Как объяснили в МОН, если суммарная продолжительность воздушных тревог во время двух этапов тестирования превышает два с половиной часа, ответственные за временные экзаменационные центры вместе с региональным центром оценивания качества образования принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.
Именно такая ситуация возникла в Одесской области. Участникам предложили завершить тестирование и подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ.
По данным МОН, такой возможностью воспользовались 105 участников. В то же время около тысячи абитуриентов настояли на продолжении тестирования, несмотря на длительные перерывы из-за воздушных тревог.
В министерстве также отметили, что отдельные учебные заведения по собственной инициативе обеспечивали участников водой и питанием или организовывали передачу еды и напитков от родителей.
В то же время, по информации ведомства, жалоб от участников тестирования или их родителей к организаторам не поступало.
Отдельно в Минобразования прокомментировали ситуацию во время сдачи НМТ 1 июня в Винницком лицее №22, которая также вызвала общественный резонанс. Обращение абитуриентки относительно технических трудностей уже рассмотрел Винницкий региональный центр оценивания качества образования.
"Окончательное решение о ее допуске к сдаче дополнительной сессии будет принимать Украинский центр оценивания качества образования", - пояснили в МОН.
Напомним, ранее в Одессе из-за длительных воздушных тревог проведение УМТ растянулось почти на 13 часов.
Представители омбудсмена заявили, что абитуриенты длительное время находились в укрытии без надлежащих условий, а в Верховной Раде призвали руководство УЦОКО предоставить объяснения по этой ситуации.