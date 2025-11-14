Скандал із монтажем промови Трампа: BBC вибачилась, але грошей не дасть

Компанія BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за його відредаговану промову, однак відхилила його вимоги щодо компенсації в 1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Корпорація визнала: епізод програми Panorama з Трампом був змонтований. Він міг створити "помилкове враження", ніби президент під час виступу 6 січня 2021 року закликав до насильницьких дій.
Вибачення з’явилися через кілька годин після того, як Daily Telegraph оприлюднила другий подібний відредагований кліп, трансльований у програмі Newsnight у 2022 році.
"Ми визнаємо, що наш монтаж ненавмисно створив враження, що ми показуємо єдиний безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів, і що це створило помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій", - йдеться у повідомленні.
Окрім вибачень, розміщених у розділі "Виправлення та роз’яснення", ВВС зняла програму з ефіру.
Співробітники компанії підтвердили, що надіслали відповідь адвокатам і окремий лист від голови корпорації Саміра Шаха до Білого дому з вибаченнями.
BBC також навела аругементи, чому відхиляє вимоги президента США щодо компенсації в один мілярд доларів: програма не транслювалася у США, документальний фільм не завдав шкоди Трампу, монтаж не мав зловмисного наміру, ролик був лише коротким елементом годинної програми, політичні заяви захищені законом США про свободу слова.
Як відомо, адвокати глави Білого дому погрожували корпорації позовом на 1 млрд доларів за відредаговану промову президента, яка викликає хибні враження.
Юридична команда Трампа вимагала "повного та справедливого спростування", вибачень і компенсації у розмірі 1 млрд доларів. Вони вважали, що монтаж завдав шкоди репутації президента.
Скандал майже одразу призвів до звільнень посеред керівництва BBC. Після розголосу навколо "Панорами" і подальших публікацій у медіа у відставку подали генеральний директор корпорації Тім Дейві та керівниця новин Дебора Тернесс.
Також BBC заявила, що переглядає стандарти редакційного контролю.