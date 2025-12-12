Скандал із харчуванням школярів у Миколаєві: відкрили провадження та розпочали перевірки

У Миколаєві відкрили кримінальні провадження через можливі порушення під час організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Слідство перевіряє якість продуктів, умови їх зберігання та можливе нецільове використання бюджетних коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Перші відомості внесли до Єдиного реєстру 8 грудня після публікацій у ЗМІ - за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або в умовах воєнного стану).
Наступного дня, за заявою голови Миколаївської ОВА, відкрили ще одне провадження - за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм, що можуть призвести до інфекційних захворювань чи масових отруєнь).
Обидві справи об’єднали в одне розслідування.
За погодженням прокурорів суд надав дозвіл на обшуки для встановлення якості продуктів і умов їх зберігання, дотримання технології приготування їжі, законності використання коштів, виділених на харчування дітей.
Обшуки відбуваються в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві, що забезпечує харчування школярів, а також у суб’єкта господарювання - постачальника кейтерингових послуг.
Слідчі вилучають документацію щодо закупівель і постачання продуктів, а також зразки страв для подальшої експертизи.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Миколаєві спалахнув скандал через шкільне харчування після того, як батьки оприлюднили відео, де працівники приватної компанії готують їжу для дітей просто під дощем на вулиці. Підрядник "ПРОССЕККО 8", який виграв тендер на 14,28 млн гривень і мав забезпечити харчування у 27 школах, уже в перший день зірвав постачання сніданків у частину закладів.
У мерії заявили, що проблема виникла через нестачу персоналу та пообіцяли оплатити лише фактично надані послуги. Міський голова Олександр Сєнкевич назвав ситуацію неприпустимою, а Держспоживслужба та контролюючі органи проводять перевірки.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що звернувся до Нацполіції та "буде карна справа".