Скандал із харчуванням школярів у Миколаєві: відкрили провадження та розпочали перевірки

Перші відомості внесли до Єдиного реєстру 8 грудня після публікацій у ЗМІ - за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або в умовах воєнного стану).

Наступного дня, за заявою голови Миколаївської ОВА, відкрили ще одне провадження - за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм, що можуть призвести до інфекційних захворювань чи масових отруєнь).

Обидві справи об’єднали в одне розслідування.

За погодженням прокурорів суд надав дозвіл на обшуки для встановлення якості продуктів і умов їх зберігання, дотримання технології приготування їжі, законності використання коштів, виділених на харчування дітей.

Обшуки відбуваються в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві, що забезпечує харчування школярів, а також у суб’єкта господарювання - постачальника кейтерингових послуг.

Слідчі вилучають документацію щодо закупівель і постачання продуктів, а також зразки страв для подальшої експертизи.