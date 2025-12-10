"Каша під дощем": у Миколаєві спалахнув скандал через умови приготування шкільних обідів

У Миколаєві розгорівся черговий скандал навколо шкільного харчування після того, як батьки учнів поскаржилися на його якість та оприлюднили відео, де працівники приватної компанії готують їжу просто на вулиці під дощем.

Місцева влада заявила про початок перевірки та пообіцяла притягнути винних до відповідальності.

Що сталося

Протягом останніх тижнів батьки школярів Миколаєва масово скаржилися на роботу комунально-виробничого підприємства (КОП), яке організовує харчування у школах міста. Після резонансу мерія вирішила залучити приватного підрядника, який протягом грудня має забезпечити доставку готової їжі в частину шкіл.

Наприкінці листопада КОП провів закупівлю через ProZorro і обрав компанію ТОВ "ПРОССЕККО 8" - єдиного учасника тендеру. Вартість послуг склала 14,28 млн гривень, а компанія зобов’язалася надати 194 189 порцій харчування у 27 школах. Контракт чинний до кінця 2025 року.

Їжа під дощем

Уже 8 грудня приватний підрядник розпочав роботу, але низка шкіл не отримала сніданків, а їжу привезли із запізненням. Батьки надали журналістам відео, де працівники "Проссекко 8" варять кашу на дворі під наметом в дощ.

"Їжа готується на вулиці під зонтиком... Перфоратором молотиться каша, заливається кип’ятком... Це цирк", - каже чоловік за кадром.

Що кажуть у мерії

Заступник міського голови Анатолій Петров пояснив, що зрив харчування пов’язаний із браком персоналу.

"Причина - у кадрових питаннях. Декілька працівників не вийшли на роботу. КОП надіслав компанії попередження та претензію. Сьогодні ситуація під контролем", - зазначив чиновник.

Начальниця управління освіти Ганна Личко заявила, що місто оплатить лише ті порції, які фактично отримали діти. Вона також сказала, що наступного дня, у вівторок, діти отримали "нормальну" їжу.

Реакція міського голови та ОВА

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич різко відреагував на оприлюднені відео з неналежними умовами приготування їжі для школярів. За його словами, зафіксовані факти є "неприпустимими", а міська влада вже розпочала перевірку ситуації.

"Безпека та здоров’я наших маленьких миколаївців - надпріоритет. Я обурений цією ситуацією. Харчування має бути кращим, а не навпаки", - написав Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що місто вимагатиме відповідальності від осіб, які допустили порушення, і залучить Держспоживслужбу та інші контролюючі органи. Мер пообіцяв, що громаду та батьків проінформують про всі подальші кроки.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також відреагував на інцидент і заявив, що звернувся до Нацполіції.

"Буде карна справа", - написав він.