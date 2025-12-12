Скандал с питанием школьников в Николаеве: открыли производство и начали проверки

Первые сведения внесли в Единый реестр 8 декабря после публикаций в СМИ - по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах или в условиях военного положения).

На следующий день, по заявлению главы Николаевской ОГА, открыли еще одно производство - по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм, которые могут привести к инфекционным заболеваниям или массовым отравлениям).

Оба дела объединили в одно расследование.

По согласованию прокуроров суд дал разрешение на обыски для установления качества продуктов и условий их хранения, соблюдения технологии приготовления пищи, законности использования средств, выделенных на питание детей.

Обыски проходят в Управлении образования Николаевского городского совета, коммунальном предприятии, обеспечивающем питание школьников, а также у субъекта хозяйствования - поставщика кейтеринговых услуг.

Следователи изымают документацию по закупкам и поставке продуктов, а также образцы блюд для дальнейшей экспертизы.