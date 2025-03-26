Скандал із чатом Signal. Проти п'ятьох високопосадовців Трампа подали в суд

П'ятьом високопосадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа загрожує федеральний судовий позов через випадкове включення журналіста до чату Signal, у якому чиновники обговорювали військові плани .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Неурядова організація American Oversight 25 березня подала федеральний позов проти п’яти топпосадовців адміністрації Трампа стверджуючи, що використання Signal порушує федеральний закон, який регулює збереження урядових документів.

Згідно з позовом, відповідачами названі:

Піт Гегсет, голова Пентагону;

Тулсі Габбард, директор національної розвідки США;

Джон Реткліфф, директор ЦРУ;

Скотт Бессент, міністр фінансів;

Марко Рубіо, державний секретар США.

Національне управління архівів і документації.

Федерального суддю просять визнати використання Signal незаконним й зобов'язати членів Кабінету міністрів зберегти повідомлення.

Скандальна нарада у чаті Signal

11 березня головного редактора The Atlantic Джефрі Голдберга випадково додали у закритий чат в месенджері Signal, де високопосадовці обговорювали удари по хуситах у Ємені. Відповідна ситуація викликала серйозну критику з боку політиків.

Радник президента з нацбезпеки Майк Волц заперечив обговорення військових планів у чаті та назвав журналіста "брехливим й вкрай дискредитованим".

Коментуючи інцидент Трамп заявив, що Волц "засвоїв урок, і він хороша людина".