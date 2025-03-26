Скандал із чатом Signal. Проти п'ятьох високопосадовців Трампа подали в суд
П'ятьом високопосадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа загрожує федеральний судовий позов через випадкове включення журналіста до чату Signal, у якому чиновники обговорювали військові плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Неурядова організація American Oversight 25 березня подала федеральний позов проти п’яти топпосадовців адміністрації Трампа стверджуючи, що використання Signal порушує федеральний закон, який регулює збереження урядових документів.
Згідно з позовом, відповідачами названі:
- Піт Гегсет, голова Пентагону;
- Тулсі Габбард, директор національної розвідки США;
- Джон Реткліфф, директор ЦРУ;
- Скотт Бессент, міністр фінансів;
- Марко Рубіо, державний секретар США.
- Національне управління архівів і документації.
Федерального суддю просять визнати використання Signal незаконним й зобов'язати членів Кабінету міністрів зберегти повідомлення.
Скандальна нарада у чаті Signal
11 березня головного редактора The Atlantic Джефрі Голдберга випадково додали у закритий чат в месенджері Signal, де високопосадовці обговорювали удари по хуситах у Ємені. Відповідна ситуація викликала серйозну критику з боку політиків.
Радник президента з нацбезпеки Майк Волц заперечив обговорення військових планів у чаті та назвав журналіста "брехливим й вкрай дискредитованим".
Коментуючи інцидент Трамп заявив, що Волц "засвоїв урок, і він хороша людина".
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