Скандал с чатом Signal. Против пятерых высокопоставленных чиновников Трампа подали в суд

Пяти высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа грозит федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Неправительственная организация American Oversight 25 марта подала федеральный иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранность правительственных документов.

Согласно иску, ответчиками названы:

Пит Хегсет, глава Пентагона;

Тулси Габбард, директор национальной разведки США;

Джон Рэтклифф, директор ЦРУ;

Скотт Бессент, министр финансов;

Марко Рубио, государственный секретарь США.

Национальное управление архивов и документации.

Федерального судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Соответствующая ситуация вызвала серьезную критику со стороны политиков.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отрицал обсуждение военных планов в чате и назвал журналиста "лживым и крайне дискредитированным".

Комментируя инцидент Трамп заявил, что Уолтц "усвоил урок, и он хороший человек".