Скандал із БЕБ: Кабмін відхилив кандидатуру Цивінського, але не сказав Комісії

Олександр Цивінський

Цивінський народився у Львівській області. Здобував юридичну освіту.

Як писали ЗМІ, його батько служив в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а після розпаду залишився у Росії.

У 2003-му Цивінський працював слідчим у Галицькому районному відділі львівського міського управління головного управління (РВЛМУ ГУ) Міністерства внутрішніх справ (МВС), а з 2015 року розпочав кар'єру у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Зокрема очолював слідчу групу, яка займалась справою щодо колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Свого часу брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, але без успіху.

Вчора, 7 липня, стало відомо, що уряд не підтримав призначення Цивінського на посаду директора БЕБ.

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