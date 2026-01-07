Скандал з італійцем на кордоні: у ДПСУ пояснили, чому українка не в’їхала в Україну

За словами Андрія Демченка, попри спільну поїздку та публічні жести з боку іноземця, жінка та громадянин Італії офіційно не перебували у шлюбі.

Після того як італійцю на ім’я Рокко було відмовлено у перетині кордону через антиукраїнську позицію, його супутниця мала повне право продовжити поїздку в Україну самостійно. Однак, як пояснив Демченко, жінка сама вирішила повернутися разом з іноземцем у зворотному напрямку.

"Натомість сама жінка висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком у зворотному напрямку", - зазначив речник ДПСУ.

Реакція на чутки у соцмережах

У Держприкордонслужбі також відреагували на хвилю припущень у соцмережах про нібито заборону в’їзду самій громадянці України. Такі твердження Демченко назвав безпідставними.

"Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому", - наголосив він.

Речник підкреслив, що громадяни України мають беззаперечне право в’їзду на територію держави, а рішення жінки не перетинати кордон було виключно добровільним.