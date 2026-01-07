RU

Общество Образование Деньги Изменения

Скандал с итальянцем на границе: в ГПСУ объяснили, почему украинка не въехала в Украину

Фото: Проверка документов на границе (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Татьяна Веремеева

История с итальянцем, которому запретили въезд в Украину из-за пророссийских заявлений, получила продолжение. В ГПСУ объяснили, почему гражданка Украины, которая путешествовала вместе с ним, также не пересекла границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".

По словам Андрея Демченко, несмотря на совместную поездку и публичные жесты со стороны иностранца, женщина и гражданин Италии официально не состояли в браке.

После того как итальянцу по имени Рокко было отказано в пересечении границы из-за антиукраинской позиции, его спутница имела полное право продолжить поездку в Украину самостоятельно. Однако, как пояснил Демченко, женщина сама решила вернуться вместе с иностранцем в обратном направлении.

"Сама женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины, а вернуться вместе с этим мужчиной в обратном направлении", - отметил спикер ГПСУ.

Реакция на слухи в соцсетях

В Госпогранслужбе также отреагировали на волну предположений в соцсетях о якобы запрете въезда самой гражданке Украины. Такие утверждения Демченко назвал безосновательными.

"Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам вернуться домой", - подчеркнул он.

Спикер подчеркнул, что граждане Украины имеют неоспоримое право въезда на территорию государства, а решение женщины не пересекать границу было исключительно добровольным.

Что известно об инциденте с итальянцем на границе

Ранее РБК-Украина рассказывало об инциденте на украинской границе, который получил широкую огласку после сообщения украинки в соцсетях. 53-летний гражданин Италии, который ехал автобусом из ЕС в Украину, во время поездки открыто выражал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Одна из пассажирок - украинка Дарья Мельниченко - обратилась к пограничникам и написала заявление, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

В Государственной пограничной службе сообщили, что обратили внимание на резонансную публикацию в соцсетях и провели полную проверку иностранца во время его прибытия в пункт пропуска "Чоп". По результатам проверки мужчине отказали во въезде и запретили пересекать границу Украины сроком на три года.

В ГПСУ отметили, что иностранец имеет четко выраженные пророссийские взгляды и фактически оправдывает войну РФ против Украины, что является нарушением украинского законодательства и основанием для ограничения въезда.

