Скандал з італійцем на кордоні: у ДПСУ пояснили, чому українка не в’їхала в Україну
Історія з італійцем, якому заборонили в’їзд в Україну через проросійські заяви, отримала продовження. У ДПСУ пояснили, чому громадянка України, яка подорожувала разом з ним, також не перетнула кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телеканалу "Київ 24".
За словами Андрія Демченка, попри спільну поїздку та публічні жести з боку іноземця, жінка та громадянин Італії офіційно не перебували у шлюбі.
Після того як італійцю на ім’я Рокко було відмовлено у перетині кордону через антиукраїнську позицію, його супутниця мала повне право продовжити поїздку в Україну самостійно. Однак, як пояснив Демченко, жінка сама вирішила повернутися разом з іноземцем у зворотному напрямку.
"Натомість сама жінка висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком у зворотному напрямку", - зазначив речник ДПСУ.
Реакція на чутки у соцмережах
У Держприкордонслужбі також відреагували на хвилю припущень у соцмережах про нібито заборону в’їзду самій громадянці України. Такі твердження Демченко назвав безпідставними.
"Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому", - наголосив він.
Речник підкреслив, що громадяни України мають беззаперечне право в’їзду на територію держави, а рішення жінки не перетинати кордон було виключно добровільним.
Що відомо про інцидент з італійцем на кордоні
Раніше РБК-Україна розповідало про інцидент на українському кордоні, який набув широкого розголосу після допису українки в соцмережах. 53-річний громадянин Італії, який їхав автобусом з ЄС до України, під час поїздки відкрито висловлював підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та виправдовував збройну агресію Росії проти України.
Одна з пасажирок - українка Дар’я Мельниченко - звернулася до прикордонників і написала заяву, після чого ситуацією зацікавилися правоохоронні органи.
У Державній прикордонній службі повідомили, що звернули увагу на резонансну публікацію в соцмережах і провели повну перевірку іноземця під час його прибуття до пункту пропуску "Чоп". За результатами перевірки чоловікові відмовили у в’їзді та заборонили перетинати кордон України строком на три роки.
У ДПСУ зазначили, що іноземець має чітко виражені проросійські погляди й фактично виправдовує війну РФ проти України, що є порушенням українського законодавства та підставою для обмеження в’їзду.