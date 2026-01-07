Скандал с итальянцем на границе: в ГПСУ объяснили, почему украинка не въехала в Украину
История с итальянцем, которому запретили въезд в Украину из-за пророссийских заявлений, получила продолжение. В ГПСУ объяснили, почему гражданка Украины, которая путешествовала вместе с ним, также не пересекла границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".
По словам Андрея Демченко, несмотря на совместную поездку и публичные жесты со стороны иностранца, женщина и гражданин Италии официально не состояли в браке.
После того как итальянцу по имени Рокко было отказано в пересечении границы из-за антиукраинской позиции, его спутница имела полное право продолжить поездку в Украину самостоятельно. Однако, как пояснил Демченко, женщина сама решила вернуться вместе с иностранцем в обратном направлении.
"Сама женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины, а вернуться вместе с этим мужчиной в обратном направлении", - отметил спикер ГПСУ.
Реакция на слухи в соцсетях
В Госпогранслужбе также отреагировали на волну предположений в соцсетях о якобы запрете въезда самой гражданке Украины. Такие утверждения Демченко назвал безосновательными.
"Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам вернуться домой", - подчеркнул он.
Спикер подчеркнул, что граждане Украины имеют неоспоримое право въезда на территорию государства, а решение женщины не пересекать границу было исключительно добровольным.
Что известно об инциденте с итальянцем на границе
Ранее РБК-Украина рассказывало об инциденте на украинской границе, который получил широкую огласку после сообщения украинки в соцсетях. 53-летний гражданин Италии, который ехал автобусом из ЕС в Украину, во время поездки открыто выражал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.
Одна из пассажирок - украинка Дарья Мельниченко - обратилась к пограничникам и написала заявление, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.
В Государственной пограничной службе сообщили, что обратили внимание на резонансную публикацию в соцсетях и провели полную проверку иностранца во время его прибытия в пункт пропуска "Чоп". По результатам проверки мужчине отказали во въезде и запретили пересекать границу Украины сроком на три года.
В ГПСУ отметили, что иностранец имеет четко выраженные пророссийские взгляды и фактически оправдывает войну РФ против Украины, что является нарушением украинского законодательства и основанием для ограничения въезда.