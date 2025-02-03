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Скандал у хевівейті. Обидва боксери випали з рингу: одному з них віддали перемогу (відео)

Флінт, Понеділок 03 лютого 2025 12:14
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Скандал у хевівейті. Обидва боксери випали з рингу: одному з них віддали перемогу (відео) Фото: Брендон Мур і Скайлар Лейсі (x.com/SalitaProm)
Автор: Андрій Костенко

Американські боксери надважкої ваги Брендон Мур і Скайлар Лейсі виявили переможця поєдинку, лежачи на коментаторському столі за межами рингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

Поєдинок відбувся в ніч на понеділок, 3 лютого, в Dort Financial Center у Флінті, штат Мічиган, США.

Мур і Лейсі практично відмовилися боксувати, влаштувавши жахливе в'язке протистояння з постійними клінчами. За таку поведінку суперники під час поєдинку були кілька разів оштрафовані рефері, а також освистані публікою.

Від незграбних дій боксерів у третьому раунді постраждав навіть телеоператор, якого вони зачепили, вкотре почавши "обійматися" біля канатів. Розв'язка цього протистояння настала у восьмій трихвилинці, коли Лейсі просто виштовхав опонента з рингу і сам вилетів за ним на стіл коментаторів.

У підсумку Лейсі був дискваліфікований, а перемога дісталася Муру, який, прокотившись під канатами, встиг повернутися в ринг за дві секунди до кінця відліку рефері.

Раніше повідомили, що WBC змінила чемпіонський пояс, прибравши звідти прапор РФ.

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