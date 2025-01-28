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Пояс Усика тепер без прапора РФ: чому WBC змінила чемпіонський трофей

Вівторок 28 січня 2025 12:51
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Пояс Усика тепер без прапора РФ: чому WBC змінила чемпіонський трофей Фото: Пояс WBC в українського чемпіона (wbcboxing.com)
Автор: Андрій Костенко

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила новий дизайн чемпіонського поясу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

З логотипу WBC прибрали прапор РФ. Натомість додали прапор Саудівської Аравії. Таким чином відзначили внесок країни в розвиток та популяризацію боксу.

"Пояс WBC – це скарб, який представляє найкраще в боксі. Для нас велика честь презентувати шосту генерацію цього символу досконалості нашим чемпіонам і всім шанувальникам цього виду спорту. Цей редизайн є свідченням нашого бажання і надалі лідирувати в спорті та представляти боксерів у всьому світі", – прокоментував зміни в дизайні очільник організації Маурісіо Сулейман.

Зазначимо, що чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі належить українцю Олександру Усику. Він завоював його у травні 2024 року, здолавши в аравійському Ер-Ріяді британця Тайсона Ф'юрі, якому належав трофей. У грудні українець захистив цей та інші свої пояси, повторно здолавши суперника в реванші.

Пояс Усика тепер без прапора РФ: чому WBC змінила чемпіонський трофей

Фото: Новий пояс WBC (wbcboxing.com)

WBC: що відомо

WBC (World Boxing Council) – Всесвітня боксерська рада, заснована в 1963 році. Стала другою після WBA (World Boxing Association) організацією, що визначає чемпіонів світу з професіонального боксу. Зараз розігрує чемпіонські пояси у 18-ти вагових категоріях.

Українці-чемпіони світу за версією WBC

  • Олександр Усик (надважка вага) – з 2024-го року
  • Віталій Кличко (надважка) – 2004-2005, 2008-2013
  • Олександр Усик (перша важка) – 2018-2019
  • Олександр Гвоздик (напівважка) – 2018-2019
  • Віктор Постол (перша напівсередня) – 2015-2018
  • Василь Ломаченко (легка) – 2019

Раніше Усик пообіцяв забити гол у ворота київського "Динамо" після закінчення кар'єри.

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