Скандал в хевивейте. Оба боксера выпали из ринга: одному из них отдали победу (видео)

Поединок состоялся в ночь на понедельник, 3 февраля, в Dort Financial Center во Флинте, штат Мичиган, США.

Мур и Лейси практически отказались боксировать, устроив ужасное вязкое противостояние с постоянными клинчами. За такое поведение соперники во время поединка были несколько раз оштрафованы рефери, а также освистаны публикой.

От неуклюжих действий боксеров в третьем раунде пострадал даже телеоператор, которого они задели, в очередной раз начав "обниматься" у канатов. Развязка этого противостояния наступила в восьмой трехминутке, когда Лейси просто вытолкал оппонента с ринга и сам вылетел за ним на стол комментаторов.

В итоге Лейси был дисквалифицирован, а победа досталась Муру, который, прокатившись под канатами, успел вернуться в ринг за две секунды до конца отсчета рефери.

