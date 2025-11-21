Скандал у дипломатії: посол США та засуджений ізраїльський шпигун провели таємну зустріч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Тimes of Іsrael.

Так, в четвер, 20 листопада, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Білий дім не був поінформований про приватну зустріч посла США в Ізраїлі Майка Хакабі з Джонатаном Поллардом. Це колишній аналітик ВМС США, якого було засуджено до довічного ув’язнення за передачу секретних матеріалів Ізраїлю.

За даними журналістів, зустріч відбулася ще в липні і не була внесена до офіційного графіку американського дипломата.

Цей факт і викликав занепокоєння у ЦРУ та Білому домі, які не були попереджені про контакт із засудженим шпигуном - нетипову та чутливу ситуацію для дипломатичної практики США.

Так, американські посадовці повинні уникати офіційних чи неформальних контактів із засудженими шпигунами. До речі невідомо, чи звертався Хакабі до адміністрації по дозвіл, що і породило занепокоєння щодо можливого пом'якшення позиції США стосовно шпигунства з боку союзників.

При цьому Лівітт запевнила, що "президент Дональд Трамп підтримує посла Майка Хакабі та його роботу на благо США та Ізраїлю".

Зазначимо, що Майк Хакабі - давній союзник президента Дональда Трампа та переконаний прихильник Ізраїлю. Він активно зміцнює відносини з ізраїльськими лідерами, зокрема з представниками правого політичного спектра, до якого тяжіє й Поллард.

Сам Поллард розповів журналістам, що саме він ініціював зустріч і прагнув особисто подякувати Хакабі за підтримку у період його ув’язнення. Хакабі, ще під час своєї кампанії за висунення в президенти від Республіканської партії у 2011 році, виступав за звільнення Полларда.

Хто такий Джонатан Поллард

Джонатан Поллард - колишній аналітик ВМС США, який у 1985-1986 роках передав Ізраїлю секретні матеріали США.

У 1987 році він був засуджений до довічного ув’язнення - найсуворішого покарання за шпигунство на користь союзника в історії США і провів у в’язниці 30 років. Джонатан Поллард був умовно-достроково звільнений у 2015 році та переїхав до Ізраїлю у 2020 році.

Його справа на десятиліття загострила відносини між Вашингтоном і Тель-Авівом: у США її й досі розглядають як одну з найсерйозніших зрад секретної інформації, тоді як в Ізраїлі Полларда багато хто вважає героєм.