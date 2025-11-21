Скандал в дипломатии: посол США и осужденный израильский шпион провели тайную встречу

Посол США в Израиле Майк Хакаби провел тайную встречу с осужденным шпионом Джонатаном Поллардом. Это вызвало дипломатический скандал в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Тimes of Іsrael .

Так, в четверг, 20 ноября, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Белый дом не был проинформирован о частной встрече посла США в Израиле Майка Хакаби с Джонатаном Поллардом. Это бывший аналитик ВМС США, который был приговорен к пожизненному заключению за передачу секретных материалов Израилю.

По данным журналистов, встреча состоялась еще в июле и не была внесена в официальный график американского дипломата.

Этот факт и вызвал беспокойство в ЦРУ и Белом доме, которые не были предупреждены о контакте с осужденным шпионом - нетипичную и чувствительную ситуацию для дипломатической практики США.

Так, американские чиновники должны избегать официальных или неформальных контактов с осужденными шпионами. Кстати неизвестно, обращался ли Хакаби к администрации за разрешением, что и породило беспокойство относительно возможного смягчения позиции США в отношении шпионажа со стороны союзников.

При этом Ливитт заверила, что "президент Дональд Трамп поддерживает посла Майка Хакаби и его работу на благо США и Израиля".

Отметим, что Майк Хакаби - давний союзник президента Дональда Трампа и убежденный сторонник Израиля. Он активно укрепляет отношения с израильскими лидерами, в частности с представителями правого политического спектра, к которому тяготеет и Поллард.

Сам Поллард рассказал журналистам, что именно он инициировал встречу и стремился лично поблагодарить Хакаби за поддержку в период его заключения. Хакаби, еще во время своей кампании за выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2011 году, выступал за освобождение Полларда.

Кто такой Джонатан Поллард

Джонатан Поллард - бывший аналитик ВМС США, который в 1985-1986 годах передал Израилю секретные материалы США.

В 1987 году он был приговорен к пожизненному заключению - самому суровому наказанию за шпионаж в пользу союзника в истории США и провел в тюрьме 30 лет. Джонатан Поллард был условно-досрочно освобожден в 2015 году и переехал в Израиль в 2020 году.

Его дело на десятилетия обострило отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом: в США его до сих пор рассматривают как одну из самых серьезных измен секретной информации, тогда как в Израиле Полларда многие считают героем.