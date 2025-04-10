Скандал через повноваження. Ткаченко звільнив з КМВА заступника Кличка

Реакція Київської міської державної адміністрації
"Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації", - пояснили в адміністрації.
За їх словами, нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.
"Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною", - додали в КМДА.
Скандал між гілками влади Києва через "земельну справу"
Зауважимо, що нещодавно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив міську владу у саботажі облаштування наземного пішохідного переходу на Хрещатику.
За його словами, роботи блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако, виконуючи пряму вказівку мера Києва Віталія Кличка. Він наголосив, що такі дії шкодять не лише йому особисто, а й усім киянам і гостям столиці.
Варто додати, що минулого місяця в мерії Києва заявили, що начальник КМВА Ткаченко блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств.
Реакція Зеленського
Зауважимо, що вчора український президент Володимир Зеленський також відреагував на скандал між мерією Києва та міською військовою адміністрацією.
Глава держави зокрема зазначив, що не має повноважень керувати столицею. Детальніше з його заявою можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.
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