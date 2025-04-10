Скандал из-за полномочий. Ткаченко уволил из КГВА заместителя Кличко

Реакция Киевской городской государственной администрации
"Решение председателя КГВА не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации", - пояснили в администрации.
По их словам, нынешний председатель КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.
"Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", - добавили в КГГА.
Скандал между ветвями власти Киева из-за "земельного дела"
Заметим, что недавно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил городскую власть в саботаже обустройства наземного пешеходного перехода на Крещатике.
По его словам, работы блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако, выполняя прямое указание мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что такие действия вредят не только ему лично, но и всем киевлянам и гостям столицы.
Стоит добавить, что в прошлом месяце в мэрии Киева заявили, что начальник КГВА Ткаченко блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям.
Реакция Зеленского
Заметим, что вчера украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на скандал между мэрией Киева и городской военной администрацией.
Глава государства в частности отметил, что не имеет полномочий управлять столицей. Подробнее с его заявлением можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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