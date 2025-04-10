Скандал из-за полномочий. Ткаченко уволил из КГВА заместителя Кличко

"Принял решение относительно Николая Поворозника. С этого дня он больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации", - сообщил Ткаченко.

Ткаченко заявил, что Поворозник неоднократно игнорировал его поручения. В частности, он не выполнил задание по отчету о выдаче и учете пропусков для передвижения во время комендантского часа.

По его словам, первый заместитель, который также ответственен за работу аппарата КГГА, систематически создавал препятствия для эффективной работы военной администрации, что приводило к задержкам в подготовке распоряжений.

"У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней зависают на месяц и больше. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать", - пояснил начальник КГВА.