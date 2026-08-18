Скандал у Білому домі: журналістку назвали "мерзотницею" після її запитання Трампу

Чому спалахнув новий скандал у Білому домі?

Нещодавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявив, що Трамп нібито не хоче виконувати свою роботу, а лише планує "побудувати бальну залу та подорожувати з Наталі (Харп - ред.) на їхньому, здавалося б, беззахисному літаючому палаці, подарованому еміром Катару".

Таким чином він натякнув на близькі стосунки президента США з його помічницею.

Репортерка CNN Крістен Голмс попросила Трампа прокоментувати ці звинувачення, однак потрапила під шквал критики.

"Тихо, тихо, тихо. Ви поводитеся дуже нешанобливо... Фейкові новини, ви - фейкові новини, ви - гучна та галаслива людина. Ви - фейкові новини. Замовкніть. Замовкніть. Ви - фальшива журналістка і повідомляєте фейкові новини", - розлютився Трамп, реагуючи на звернення журналістки.

Згодом акаунт Білого дому в соціальних мережах, присвячений "швидкому реагуванню", опублікував відеозапис розмови Трампа з журналісткою та позначив Голмс тегом, назвавши її "ганебною, принизливою для її нібито професії".

"Ці мерзотниці - найгірші з найгірших", - вилаялася пресслужба Білого дому, маючи на увазі Голмс.

CNN одразу став на захист своєї репортерки на тлі гучного скандалу. Канал назвав її "однією з найшанованіших і найдосвідченіших журналісток, які висвітлюють діяльність Білого дому".