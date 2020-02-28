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Скалецкая: в случае эпидемии коронавируса больничных коек хватит на 4 месяца

Новости » Общество     28.02.2020 - 13:53
Скалецкая: в случае эпидемии коронавируса больничных коек хватит на 4 месяца
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая заявила, что на сегодня готовы 12 тыс. больничных коек

В случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, на сегодня подготовлено 12 тыс. больничных коек.

"Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом, - ред.), у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничение выхода из дома", - заявила Скалецкая.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации украинки, которая вернулась из Италии. По словам пограничникам, у нее выявили симптомы ОРВИ.

Кроме того, на сегодня Минздрав рекомендует больницам готовиться ко вспышке коронавируса в Украине. В частности, рекомендуется отложить плановые операции, чтобы больницы были свободны на случай вспышки коронавируса в стране. Подчеркивается, что подобные меры были приняты в Италии.

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Новости Украины Зоряна СкалецкаяКоронавирусЭпидемия
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