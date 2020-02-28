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В Минздраве рассказали о состоянии здоровья эвакуированных в Новых Санжарах

Новости » Общество     28.02.2020 - 13:08
В Минздраве рассказали о состоянии здоровья эвакуированных в Новых Санжарах
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Никаких проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая не зафиксировано

У эвакуированных из-за вспышки коронавируса граждан, которые находятся в Новых Санжарах, повышения температуры не зафиксировано. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко напомнил, что эвакуированные находятся в обсервации в санатории "Новые Санжары" уже восьмой день.

"Обсервация продолжается восьмые сутки. Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не зарегистрировано. Повышение температуры не зафиксировано. Никаких проблем не зафиксировано", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее в Министерстве охраны здоровья заявили, что не планируют продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" эвакуированным из Уханя. В Минздраве также уточнили, что возможность продления обсервации зависит от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, у 89 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары", тесты на коронавирус оказались негативными.

Также РБК-Украина сообщало, что проводилось тестирование медицинского персонала "Новых Санжар".

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