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Скалецька: у разі епідемії коронавірусу лікарняних ліжок вистачить на 4 місяці

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 13:53
Скалецька: у разі епідемії коронавірусу лікарняних ліжок вистачить на 4 місяці
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Скалецька заявила, що на сьогодні готові 12 тис. лікарняних ліжок

У разі епідемії коронавірусу в Україні лікарняних ліжок вистачить на чотири місяці. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

За її словами, на сьогодні підготовлено 12 тис. лікарняних ліжок.

"Навіть якщо щодня буде з'являтися по 100 (пацієнтів з коронавірусом, - ред.), у нас на чотири місяці інтенсивної появи по 100 осіб вистачить ліжок. Але така динаміка можлива лише тоді, коли ми не будемо приймати жодних епідеміологічних заходів, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому", - заявила Скалецька.

Нагадаємо, раніше стало відомо про госпіталізацію українки, яка повернулася з Італії. За словами прикордонників, у неї виявили симптоми ГРВІ.

Крім того, на сьогодні МОЗ рекомендує лікарням готуватися до спалаху коронавірусу в Україні. Зокрема, рекомендується відкласти планові операції, щоб лікарні були вільними на випадок спалаху коронавірусу в країні. Підкреслюється, що подібні заходи були прийняті в Італії.

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Новини України Зоряна СкалецькаКоронавірусЕпідемія
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