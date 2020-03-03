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Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине

Новости » Общество     03.03.2020 - 12:56
Скалецкая назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Карантин из-за коронавируса будут вводить в зависимости от динамики заражения

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий… ситуация мониторится непосредственно в каждой области… На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры, - ред.) рассматривается соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу", - добавила Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая заявила, что риски распространения коронавируса по территории Украины являются незначительными.

Сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у жителя Черновцов, который побывал в Италии.

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Новости Украины карантинЗоряна СкалецкаяКоронавирус
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