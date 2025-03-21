У Скадовську підірвали автомобіль з російськими офіцерами, - ГУР

Як повідомляє ГУР, підрив автомобіля Nissan відбувся близько о 20:40, 20 березня, на вулиці Миру.

Фото: у Скадовську підірвали автомобіль з російськими офіцерами (t.me/DIUkraine)

"У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу", - додає українська розвідка.

Українські партизани

Партизани діють на тимчасово окупованих територіях, здійснюючи диверсії, збираючи розвіддані й не тільки. Вони підривають техніку та об’єкти окупантів, атакують колаборантів, передають координати ворожих баз та складів Збройним Силам України (ЗСУ).

Їхня діяльність ускладнює окупантам контроль над захопленими територіями, змушує їх посилювати заходи безпеки та витрачати ресурси на боротьбу з підпіллям.

Нещодавно партизани "АТЕШу" успішно провели диверсію в Донецьку, під час якої було знищено військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ. Зокрема виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.