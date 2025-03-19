Партизани "АТЕШ" знищили військовий транспорт росіян разом з комплексом РЕБ

"АТЕШ" провели успішну диверсію в Донецьку. Вони знищили військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Партизани руху "АТЕШ" успішно провели диверсію, спаливши військовий автомобіль російських окупантів у Будьонівському районі Донецька.

Інцидент стався біля місця розташування командного складу 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку.

За даними руху, диверсанти дочекалися, поки військові РФ ляжуть спати. Після цього транспортний засіб загорівся, привернувши увагу всього району.

На знищеному авто був встановлений дороговартісний мобільний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який також повністю згорів. Агенти змогли залишити місце події непоміченими.

Місцеві жителі зазначають, що це не перший випадок "самозаймання" в цьому районі.