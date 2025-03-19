ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани "АТЕШ" знищили військовий транспорт росіян разом з комплексом РЕБ

Середа 19 березня 2025 09:00
UA EN RU
Партизани "АТЕШ" знищили військовий транспорт росіян разом з комплексом РЕБ Фото: У Донецьку знищено військовий транспорт окупантів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

"АТЕШ" провели успішну диверсію в Донецьку. Вони знищили військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Партизани руху "АТЕШ" успішно провели диверсію, спаливши військовий автомобіль російських окупантів у Будьонівському районі Донецька.

Інцидент стався біля місця розташування командного складу 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку.

За даними руху, диверсанти дочекалися, поки військові РФ ляжуть спати. Після цього транспортний засіб загорівся, привернувши увагу всього району.

На знищеному авто був встановлений дороговартісний мобільний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який також повністю згорів. Агенти змогли залишити місце події непоміченими.

Місцеві жителі зазначають, що це не перший випадок "самозаймання" в цьому районі.

"АТЕШ"

Українські партизани продовжують розвідку позицій російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Війна в Україні
NEWS
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я