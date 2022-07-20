В Скадовске слышны взрывы и выстрелы

В оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы и выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Сегодня вечером в Скадовске прогремели взрывы. Также местные жители слышали выстрелы.

Напомним, ВСУ четко ударили по промзоне в Бериславе Херсонской области.

Ранее украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Кроме этого, оккупанты в Херсонской области размещаются ближе к гражданским ведь боятся ударов украинских военных.

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