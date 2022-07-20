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В Скадовске слышны взрывы и выстрелы

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Украина, Среда 20 июля 2022 22:31
В Скадовске слышны взрывы и выстрелы Фото: в Скадовске раздаются взрывы и выстрелы (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

В оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы и выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Сегодня вечером в Скадовске прогремели взрывы. Также местные жители слышали выстрелы.

Напомним, ВСУ четко ударили по промзоне в Бериславе Херсонской области.

Ранее украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Кроме этого, оккупанты в Херсонской области размещаются ближе к гражданским ведь боятся ударов украинских военных.

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