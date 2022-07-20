У Скадовську чутно вибухи та постріли
Фото: у Скадовську лунають вибухи та постріли (wikipedia.org)
В окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи та постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Сьогодні ввечері у Скадовську пролунали вибухи. Також місцеві жителі чули постріли.
Нагадаэмо, ЗСУ чітко вдарили по промзоні у Бериславі Херсонської області.
Раніше українські бійці завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.
Окрім цього, окупанти в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних, адже бояться ударів українських військових.
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