В Скадовске прогремели взрывы: начался пожар

Вечером 31 июля в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О взрывах в Скадовске сообщили местные жители. Впоследствии в городе начался пожар. Информацию об этом подтвердили в Стратегическом командовании ВСУ.
"После разминки в Бериславском районе Селитра с Хлопком подхватили и начали ночной тур. Начался он со складов с "гуманитаркой" во временно оккупированном Скадовске", - прокомментировали в командовании.
Напомним, в Скадовске украинские военные ударили по командному пункту оккупантов. Уничтожено несколько единиц военной техники.
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