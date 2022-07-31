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В Скадовске прогремели взрывы: начался пожар

Фото: в Скадовске прогремели взрывы, начался пожар (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Вечером 31 июля в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О взрывах в Скадовске сообщили местные жители. Впоследствии в городе начался пожар. Информацию об этом подтвердили в Стратегическом командовании ВСУ.

"После разминки в Бериславском районе Селитра с Хлопком подхватили и начали ночной тур. Начался он со складов с "гуманитаркой" во временно оккупированном Скадовске", - прокомментировали в командовании.

Напомним, в Скадовске украинские военные ударили по командному пункту оккупантов. Уничтожено несколько единиц военной техники.

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