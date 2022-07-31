У Скадовську пролунали вибухи: почалася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про вибухи у Скадовську повідомили місцеві жителі. Згодом у місті почалася пожежа. Інформацію про це підтвердили в Стратегічному командуванні ЗСУ.

"Після розминки в Бериславському районі Селітра з Бавовною підхопили і розпочали нічний тур. Розпочався він зі складів "з гуманітаркою" в тимчасово окупованому Скадовську", - прокоментували в командуванні.