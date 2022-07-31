У Скадовську пролунали вибухи: почалася пожежа

Ввечері 31 липня в окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про вибухи у Скадовську повідомили місцеві жителі. Згодом у місті почалася пожежа. Інформацію про це підтвердили в Стратегічному командуванні ЗСУ.
"Після розминки в Бериславському районі Селітра з Бавовною підхопили і розпочали нічний тур. Розпочався він зі складів "з гуманітаркою" в тимчасово окупованому Скадовську", - прокоментували в командуванні.
Нагадаємо, у Скадовську українські військові вдарили по командному пункту окупантів. Знищено кілька одиниць військової техніки.
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