В Скадовске прогремели взрывы: начался пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О взрывах в Скадовске сообщили местные жители. Впоследствии в городе начался пожар. Информацию об этом подтвердили в Стратегическом командовании ВСУ.

"После разминки в Бериславском районе Селитра с Хлопком подхватили и начали ночной тур. Начался он со складов с "гуманитаркой" во временно оккупированном Скадовске", - прокомментировали в командовании.