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У Скадовську пролунали вибухи: почалася пожежа

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Україна, Неділя 31 липня 2022 23:02
У Скадовську пролунали вибухи: почалася пожежа Фото: у Скадовську пролунали вибухи, почалася пожежа (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ввечері 31 липня в окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про вибухи у Скадовську повідомили місцеві жителі. Згодом у місті почалася пожежа. Інформацію про це підтвердили в Стратегічному командуванні ЗСУ.

"Після розминки в Бериславському районі Селітра з Бавовною підхопили і розпочали нічний тур. Розпочався він зі складів "з гуманітаркою" в тимчасово окупованому Скадовську", - прокоментували в командуванні.

Нагадаємо, у Скадовську українські військові вдарили по командному пункту окупантів. Знищено кілька одиниць військової техніки.

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