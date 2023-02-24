Скабєєва, Голікова та ще десятки людей. Держдеп США ввів нові санкції проти Росії

США ввели нові обмеження проти пропагандистки Ольги Скабєєвої, заступника глави Адміністрації президента РФ Магомедсалама Магомедова, першого заступника секретаря Раддбезу РФ Юрія Авер'янова, віце-прем'єр-міністра Росії Тетяни Голікової.

У список потрапили 9 міністрів, зокрема, міністр енергетики Микола Шульгінов, міністр культури Ольга Любімова, міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, а також 47 російських губернаторів та голів республік.

Під санкції потрапив так званий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, а також військова частина, яка входила до складу збройних сил колишньої так званої "ДНР" "Спарта" та її командир Артем Жога.

До того ж, санкції ввели проти акціонерного товариства "Експлуатаційна організація Запорізької атомної електростанції", яке було створено указом російського диктатора Володимира Путіна задля узурпації контролю над Запорізькою АЕС та його так званого гендиректора Олега Романенко. Обмеження накладені й на організацію, що була створена нелегітимною військово-цивільною адміністрацією Запоріжжя для обробки вкраденого в Україні зерна "Державний зерновий оператор".

США ввели санкції проти акціонерного товариства "Аргус Холдинг", що належить Анні Суровікіній - дружині генерала Сергія Суровікіна, який раніше керував незаконною війною Росії проти України, та на саму Суворікіну. У списку також значиться компанія Argus SFK, яка є дочірньою компанією Argus Holding і пов'язана з компаніями, що належать олігарху SDN Геннадію Тимченку, а також ТОВ "Іскусство краси" та "Рудний", які належать або контролюються Суровікіною.

Штати також запровадили обмеження проти одного з головних ядерних центрів Росії - Всеросійського науково-дослідного інституту технічної фізики імені Забабахіна, який розробляє ядерні боєголовки, забезпечує підтримку запасів, а також займається фундаментальними та прикладними дослідженнями; Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики, що проводить експериментальні випробування ядерної зброї Росії; Федерального державного унітарного підприємства "Науково-дослідний інститут автоматики імені Духова", який розробляє ядерні боєголовки; Головного управління глибоководних досліджень, що підпорядковується Міноборони, та контролює й експлуатує російські підводні човни.

Також у списку значаться компанії, що відповідають за збір внутрішніх та зовнішніх розвідувальних даних, до прикладу, "Цитадель".​​​​​​

Держдеп також ввів візові обмеження щодо 1219 російських військових.