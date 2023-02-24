Скабеева, Голикова и десятки людей. Госдеп США ввел новые санкции против России

США ввели новые ограничения против пропагандистки Ольги Скабеевой, заместителя главы Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова, вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой.

В список попали 9 министров, в том числе министр энергетики Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, а также 47 российских губернаторов и глав республик.

Под санкции попал так называемый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, а также военная часть, которая входит в состав вооруженных сил бывшей так называемой "ДНР" "Спарта" и ее командир Артем Жога.

К тому же, санкции ввели против акционерного общества "Эксплуатационная организация Запорожской атомной электростанции", созданного указом российского диктатора Владимира Путина для узурпации контроля над Запорожской АЭС и его так называемого гендиректора Олега Романенко. Ограничения наложены и на организацию, созданную нелегитимной военно-гражданской администрацией Запорожья для обработки украденного в Украине зерна "Государственный зерновой оператор".

США ввели санкции против акционерного общества "Аргус Холдинг", который принадлежит Анне Суровикиной - жене генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил незаконной войной России против Украины, и на саму Суворикину. В списке также числится компания Argus SFK, которая является дочерней компанией Argus Holding и связана с компаниями, принадлежащими олигарху SDN Геннадию Тимченко, а также ООО "Искусство красоты" и "Рыжий", которые принадлежат или контролируются Суровикиной.

Штаты также ввели ограничения против одного из главных ядерных центров России -Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина, которые разрабатывает ядерные боеголовки и обеспечивает поддержку запасов, а также занимается фундаментальными и прикладными исследованиями; Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который проводит экспериментальные испытания ядерного оружия России; Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт автоматики имени Духова", который разрабатывает ядерные боеголовки; Главное управление глубоководных исследований, которое подчиняется Минобороны, и контролирует и эксплуатирует российские подлодки.

Также в списке значатся компании, отвечающие за сбор внутренних и внешних разведывательных данных, к примеру, "Цитадель".

Госдеп также ввел визовые ограничения в отношении 1219 российских военных.