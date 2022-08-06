СК "Днепр-1" подписал хавбека с опытом выступлений в сборной Аргентины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

27-летний латиноамериканец стал очередным летним новичком днепровцев. Третья команда прошлого сезона УПЛ подписала аргентинца в качестве свободного агента.

Бланко заключил с "Днепром-1" контракт на три года. В новой команде он будет выступать под 23-м номером. 2022 год аргентинец начал в составе "Индепендьенте" и успел сыграть 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Основная позиция Бланко – центральный полузащитник, но также может сыграть обоих вингеров, левого хавбека и опорника.

На профессиональном уровне аргентинец дебютировал в сезоне-2016. Львиная доля игровой карьеры Бланко связана с родным "Индепендьенте", откуда он лишь на год ездил в аренду в "Дефенсу и Хустисию". В марте 2019-го дебютировал за сборную Аргентины в спарринге против Венесуэлы (3:1).

Во вторник "Днепр-1" получил потенциального соперника в еврокубках. В плей-офф квалификации Лиги Европы команда Александра Кучера встретится с АЕКом из Ларнаки или белградским "Партизаном".