ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СК "Дніпро-1" підписав хавбека з досвідом виступів у збірній Аргентини

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 09:55
СК "Дніпро-1" підписав хавбека з досвідом виступів у збірній Аргентини Фото: Домінго Бланко на тренуванні "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник низки аргентинських команд Домінго Бланко приєднався до лав СК "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний латиноамериканець став черговим літнім новачком дніпровців. Третя команда минулого сезону УПЛ підписала аргентинця вільним агентом.

Бланко уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. У новій команді він виступатиме під 23-м номером. 2022 рік аргентинець розпочав у складі "Індепендьєнте" та встиг зіграти 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Основна позиція Бланко – центральний півзахисник, але також може зіграти обох вінгерів, лівого хавбека та опорника.

На професіональному рівні аргентинець дебютував у сезоні-2016. Левова частка ігрової кар'єри Бланко пов'язана з рідним "Індепендьєнте", звідки він лише на рік їздив в оренду до "Дефенси і Хустісії". У березні 2019-го дебютував за збірну Аргентини в спарингу проти Венесуели (3:1).

У вівторок "Дніпро-1" отримав потенційного суперника в єврокубках. У плей-офф кваліфікації Ліги Європи команда Олександра Кучера зустрінеться з АЕКом із Ларнаки або белградським "Партизаном".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепр-1 УПЛ Чемпионат Украины Футбол
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз