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СК Білорусі порушив ще одну справу проти Тихановської і Латушко

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Білорусь, Вівторок 12 жовтня 2021 23:38
СК Білорусі порушив ще одну справу проти Тихановської і Латушко Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: Анна Полисученко

Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну справу проти Світлани Тихановської і Павла Латушка. Справу відкрито за статтею 382 КК "Довільне присвоєння звання або повноважень посадової особи", санкції за якою передбачають до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белсат.

"Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади і відомства і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, вони вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій", - повідомив представник Слідчого комітету Сергій Кабакович.

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